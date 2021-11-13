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أسامة الأزهري يفتتح المجالس الحديثية في أكاديمية إحياء بالمقطم

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أسامة الأزهري يفتتح المجالس الحديثية في أكاديمية إحياء بالمقطم أسامة الأزهري يفتتح المجالس الحديثية في أكاديمية إحياء بالمقطم

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عقد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، مجلسا حديثيا لقراءة كتابه «البلدانيات» وهو عبارة عن أربعين حديثا عن أربعين شيخا من أربعين بلدا سافر إليها ودخلها.

وشدد الدكتور أسامة الأزهري قبل بداية حديثه على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالضوابط الصحية.

يأتي ذلك في إطار افتتاح الأزهري للمجالس الحديثية بأكاديمية إحياء بالمقطم، وفي حضور كبير من طلاب العلم من ودول متعددة وجنسيات مختلفة.

بدأ المجلس بقراءة آيات من الذكر الحكيم وأعقبه قراءة الأزهري للأحاديث مُعلقًا عليها وشارحا لها، وتخلل ذلك صلاة المغرب والعشاء، وكذلك تم إلقاء بعض القصائد والإنشاد والمديح على غرار عادة المحدثين القدماء في عقدهم للمجالس الحديثية.

وأكد الأزهري على حب الوطن والأحاديث النبوية التي وردت في الوصية بأهل مصر خيرا، داعياً الله عز وجل لمصر أن يديم عليها الأمن والأمان وأن يجعلها أعز الامم والأوطان.

و ألقى الدكتور أحمد نبوي ،أحد علماء الأزهر الشريف وعميد الأكاديمية، كلمة مختصرة رحب فيها بالدكتور أسامة الأزهري وقدم له شكره الوافر على تشريفه بالحضور بين طلاب العلم ودعمه لهم بمثل هذه اللقاءات والمجالس.

واختتم المجلس بنصائح غاليه من الدكتور أسامة الأزهري للطلاب بالحرص على التعلم الذي من خلاله تُصنع الحضارات وتبنى الأوطان ويعم الاستقرار والأمان في المجتمعات.

أسامة الأزهري يفتتح المجالس الحديثية في أكاديمية إحياء
أسامة الأزهري يفتتح المجالس الحديثية في أكاديمية إحياء
أسامة الأزهري يفتتح المجالس الحديثية في أكاديمية إحياء

المصرى اليوم

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