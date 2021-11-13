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عادت أرض الوطن عبر مطار برج العرب بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم قادمة من أنجولا بعد أداء مباراة الجولة قبل الأخيرة والتي انتهت بالتعادل 2-2 وتأهل بذلك إلى الدور الأخير لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك قبل لقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بستاد الجيش ببرج العرب في ختام مباريات المجموعة.

وأجريت لبعثة منتخب مصر فور وصولها مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا للاطمئنان على أعضائها قبل التوجه إلى مقر إقامتهم ببرج العرب.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش غلق تدريبات غد الأحد، للحفاظ على تركيز اللاعبين والاستعداد الجيد لمباراة الجابون والتعامل معها بأقصى درجات الجدية بصرف النظر عن كون نتيجتها غير مؤثرة على تأهل منتخب مصر عن مجموعته.

كان منتخب مصر قد حصد نقطة غالية من أنجولا بالتعادل بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الجمعة، سجل أهداف مصر محمد النني وأكرم توفيق.

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد تأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، دون النظر لنتيجة مباراته القادمة أمام الجابون والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بعدما ضمن صدارة المجموعة لوصوله إلى النقطة 11 ويبتعد عن أقرب منافسيه بـ 4 نقاط وهو منتخب الجابون برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما تذيلت أنجولا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

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