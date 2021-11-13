أخبار عاجلة

مسؤول سوري: انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن .. فيديو -
مصدر بالأهلي يكشف موعد إعلان التجديد لـ علي معلول -
مدرس بكلية الدراسات العليا للطفولة: «المربى والحلاوة» تضعفان المناعة -
محافظ كفر الشيخ: موجة ثانية من الأمطار الليلة.. ونستعد لها جيدًا -
سقوط أعمدة إنارة وانقطاع الكهرباء بمناطق متفرقة بالفيوم.. والمحافظ يتابع تداعيات الطقس -
وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة أوربية قضية سد النهضة والأوضاع في السودان -
محافظ الإسكندرية يكشف سبب قراره بتعطيل الدراسة في المدارس غدًا -
الأرصاد: أمطار غزيرة على المحافظات واستقرار الطقس وعودة الشبورة بداية من الإثنين -
حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاصة -
سحر نوح تُعلق على أزمة مطربي المهرجانات: «الموضوع محتاج حوار طويل لأنه شائك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

منتخب يعود إلى برج العرب.. وكيروش يغلق التدريبات استعدادًا لمواجهة الجابون

Print
منتخب مصر يعود إلى برج العرب.. وكيروش يغلق التدريبات استعدادًا لمواجهة الجابون منتخب يعود إلى برج العرب.. وكيروش يغلق التدريبات استعدادًا لمواجهة الجابون

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عادت أرض الوطن عبر مطار برج العرب بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم قادمة من أنجولا بعد أداء مباراة الجولة قبل الأخيرة والتي انتهت بالتعادل 2-2 وتأهل بذلك إلى الدور الأخير لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك قبل لقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بستاد الجيش ببرج العرب في ختام مباريات المجموعة.

وأجريت لبعثة منتخب مصر فور وصولها مسحة طبية للكشف عن للاطمئنان على أعضائها قبل التوجه إلى مقر إقامتهم ببرج العرب.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش غلق تدريبات غد الأحد، للحفاظ على تركيز اللاعبين والاستعداد الجيد لمباراة الجابون والتعامل معها بأقصى درجات الجدية بصرف النظر عن كون نتيجتها غير مؤثرة على تأهل منتخب مصر عن مجموعته.

كان منتخب مصر قد حصد نقطة غالية من أنجولا بالتعادل بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الجمعة، سجل أهداف محمد النني وأكرم توفيق.

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد تأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات قطر 2022، دون النظر لنتيجة مباراته القادمة أمام الجابون والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بعدما ضمن صدارة المجموعة لوصوله إلى النقطة 11 ويبتعد عن أقرب منافسيه بـ 4 نقاط وهو منتخب الجابون برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما تذيلت أنجولا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

اقرأ أيضًا:

ترتيب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد لقاء منتخب أنجولا الجمعة 12-11-2021

منتخب مصر

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ليست بديلة عن اللقاحات».. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر

«ليست بديلة عن اللقاحات».. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر

«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر

«ربنا كرمنا».. مستشار الرئيس يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في مصر

الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر

الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر

رئيس الطب الوقائي: مصر تطعّم يوميًا أكثر من 400 ألف مواطن ضد كورونا

رئيس الطب الوقائي: مصر تطعّم يوميًا أكثر من 400 ألف مواطن ضد كورونا