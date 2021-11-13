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الاتحاد السكندري يفوز على «شبابه» بثلاثية

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الاتحاد السكندري يفوز على «شبابه» بثلاثية الاتحاد السكندري يفوز على «شبابه» بثلاثية

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق الشباب بالنادي مواليد 2001 و2003، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في إطار استعدادات الفريق السكندري لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز أهداف زعيم الثغر كل من كريم الديب ومابولولو والسيد سالم، بينما أحرز هدفي فريق الشباب سطوحي، ومحمد مرسي.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الجونة 18 نوفمبر الجاري، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن زعيم الثغر يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من التعادل مع سموحة 4 -4 والفوز على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعرض للهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

المصرى اليوم

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