بينها دفع الفواتير.. «الكهرباء»: إطلاق منصة تقدم 17 خدمة للمواطنين ورفع مستواها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم إطلاق منصة من أجل دقة تقديم الخدمة ورفع مستواها، وذلك مع توجه الحكومة للتحول الرقمي.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة مع برنامج «الصدى» على قناة إكسترا نيوز، أن تلك المنصة المخصصة لخدمات الكهرباء، تتضمن 17 خدمة، تم تفعيل 11 خدمة، بداية من توصيل التيار الكهربائي ودفع الفواتير والاستفسارات والعدادات وكل الأمور المتصلة بالعداد والتي تهم المواطن.

وأشار إلى أنه تم إطلاق تطبيق خدمات الكهرباء الذكية تسهيلا لتقديم الخدمة وتسريعا للخدمات، وفي نفس الوقت تم إطلاق تطبيق «واصل»، للتواصل مع متحدي الإعاقة السمعية لاستقبال كل الشكاوى الخاصة بهم، وتابع: «نحن نتوجه تدريجيا للعدادات والخدمات الإلكترونية عن بعد، ويمكن الاستعلام عن تطويرها من منافذ الاستعلام الإلكتروني أو المنصة الجديدة».

ولفت حمزة إلى أن الأيدي العاملة الموجودة ذات خبرة، ووجود التطبيقات الإلكترونية لن تلغي أدوارهم، وسيكون لهم أدوار تفتيشية ورقابية، مضيفا: «في الوقت نفسه نحن نطور الخدمات الموجهة للمواطنين».