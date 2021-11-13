مقتل 5 عسكريين هنود في كمين مسلح على حدود ميانمار

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قتل 5 عسكريين هنود على الأقل ومدنيان اثنان في كمين مسلح بولاية «مانيبور» على الحدود مع ميانمار.

وووفقا لبيان صادر عن قوات «بنادق آسام» شبه العسكرية التابعة للجيش الهندي، فإن مسلحين نصبوا كمينا لقافلة من جنود القوات شبه العسكرية الهندية، وهم في طريقهم لتفقد قرية نائية في منطقة تشوراشاندبور، وجاء في البيان أن القتلى هم العقيد فيبلاف تريباثي من "بنادق آسام" وزوجته وابنه، و4 جنود آخرين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ونقلت الوكالة عن ضابط شرطة في إمفال عاصمة الولاية، أن المهاجمين فتحوا النار بأسلحة آلية.