أخبار عاجلة

مصدر بالأهلي يكشف موعد إعلان التجديد لـ علي معلول -
مدرس بكلية الدراسات العليا للطفولة: «المربى والحلاوة» تضعفان المناعة -
محافظ كفر الشيخ: موجة ثانية من الأمطار الليلة.. ونستعد لها جيدًا -
سقوط أعمدة إنارة وانقطاع الكهرباء بمناطق متفرقة بالفيوم.. والمحافظ يتابع تداعيات الطقس -
وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة أوربية قضية سد النهضة والأوضاع في السودان -
محافظ الإسكندرية يكشف سبب قراره بتعطيل الدراسة في المدارس غدًا -
الأرصاد: أمطار غزيرة على المحافظات واستقرار الطقس وعودة الشبورة بداية من الإثنين -
حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاصة -
سحر نوح تُعلق على أزمة مطربي المهرجانات: «الموضوع محتاج حوار طويل لأنه شائك» -
«آتينا نتذوق الفن».. حلا شيحة ومعز مسعود في افتتاح معرض أحمد شيحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مقتل 5 عسكريين هنود في كمين مسلح على حدود ميانمار

Print
مقتل 5 عسكريين هنود في كمين مسلح على حدود ميانمار مقتل 5 عسكريين هنود في كمين مسلح على حدود ميانمار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قتل 5 عسكريين هنود على الأقل ومدنيان اثنان في كمين مسلح بولاية «مانيبور» على الحدود مع ميانمار.

وووفقا لبيان صادر عن قوات «بنادق آسام» شبه العسكرية التابعة للجيش الهندي، فإن مسلحين نصبوا كمينا لقافلة من جنود القوات شبه العسكرية الهندية، وهم في طريقهم لتفقد قرية نائية في منطقة تشوراشاندبور، وجاء في البيان أن القتلى هم العقيد فيبلاف تريباثي من "بنادق آسام" وزوجته وابنه، و4 جنود آخرين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ونقلت الوكالة عن ضابط شرطة في إمفال عاصمة الولاية، أن المهاجمين فتحوا النار بأسلحة آلية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصدر بالأهلي يكشف موعد إعلان التجديد لـ علي معلول

مصدر بالأهلي يكشف موعد إعلان التجديد لـ علي معلول

مدرس بكلية الدراسات العليا للطفولة: «المربى والحلاوة» تضعفان المناعة

مدرس بكلية الدراسات العليا للطفولة: «المربى والحلاوة» تضعفان المناعة

محافظ كفر الشيخ: موجة ثانية من الأمطار الليلة.. ونستعد لها جيدًا

محافظ كفر الشيخ: موجة ثانية من الأمطار الليلة.. ونستعد لها جيدًا

سقوط أعمدة إنارة وانقطاع الكهرباء بمناطق متفرقة بالفيوم.. والمحافظ يتابع تداعيات الطقس

سقوط أعمدة إنارة وانقطاع الكهرباء بمناطق متفرقة بالفيوم.. والمحافظ يتابع تداعيات الطقس