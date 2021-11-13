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عندما تكون رام الله مدينة اردنية في معرض اكسبو دبي

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عندما تكون رام الله مدينة اردنية في معرض اكسبو دبي عندما تكون رام الله مدينة اردنية في معرض اكسبو دبي

جي بي سي نيوز :- بات الجناح الاردني في معرض اكسبو 2020 في دبي حديث الإعلام والسوال ميديا في الأردن وخارجه بعد أن شهد مغالطات بديهية فاحشة .

وخلال تغطية المعرض من قبل أحد القائمين على الجناح قال بأن " الحرب العربية الكبرى " - هكذا قال أحد الشبان وهو يشرح للقناة التلفزيونية - بدأت في سوريا عام 1916 وانتهت في العام 2018 في اليمن .

وخلال الأستعراض بخصوص المدن الاردنية قالت إحدى الفتيات من الطاقم الأردني بأن المدن الأردنية هي عمان والعقبة ورام الله .

واللافت أن هذا اليوم الذي شهد هذه الأخطاء هو اليوم الأردني للمعرض .

وعلى صعيد ردود الفعل قالت وزارة الاستثمار إنها وبعد هذه الاخطاء قامت بإلغاء العقد مع الشركة الموكلة بالمعرض الأردني في اكسبو .

وقالت في تصريح صحفي إنها لا تسمح بمثل هذه الأخطاء من اشخاص غير مصرح لهم بالحديث عن المعرض ، إلا أن مواطنين تساءلوا عن الجهة التي تتولى الترويج للجناح الأردني غير الشركة التي قالت الوزارة إنها أنهت عقدها ، وكيف يتم التعاقد بالأساس مع شركات ثقافة موظفيها متدنية لهذه الدرجة خاصة وأن الحديث هنا عن جناح الأردن في معرض دولي عالمي .

ومن المتوقع أن تتوالى ردود الفعل المختلفة حول ما جرى .

جي بي سي نيوز

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