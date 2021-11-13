أخبار عاجلة

مصدر بالأهلي يكشف موعد إعلان التجديد لـ علي معلول -
مدرس بكلية الدراسات العليا للطفولة: «المربى والحلاوة» تضعفان المناعة -
محافظ كفر الشيخ: موجة ثانية من الأمطار الليلة.. ونستعد لها جيدًا -
سقوط أعمدة إنارة وانقطاع الكهرباء بمناطق متفرقة بالفيوم.. والمحافظ يتابع تداعيات الطقس -
وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة أوربية قضية سد النهضة والأوضاع في السودان -
محافظ الإسكندرية يكشف سبب قراره بتعطيل الدراسة في المدارس غدًا -
الأرصاد: أمطار غزيرة على المحافظات واستقرار الطقس وعودة الشبورة بداية من الإثنين -
حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاصة -
سحر نوح تُعلق على أزمة مطربي المهرجانات: «الموضوع محتاج حوار طويل لأنه شائك» -
«آتينا نتذوق الفن».. حلا شيحة ومعز مسعود في افتتاح معرض أحمد شيحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حكاية جدة مع المطر قبل 50 عامًا.. قصة يرويها "أحمد فتيحي"

Print
حكاية جدة مع المطر قبل 50 عامًا.. قصة يرويها "أحمد فتيحي" حكاية جدة مع المطر قبل 50 عامًا.. قصة يرويها "أحمد فتيحي"
قال: مرة أو مرتَيْن يهطل عليها.. وليلتها سكون وهدوء

حكاية جدة مع المطر قبل 50 عامًا.. قصة يرويها

لجدة قبل أكثر من 50 عامًا طقوس وعادات وحكايات مع هطول الأمطار.. هكذا رواها "أحمد حسن فتيحي"، أحد تجارة جدة القدماء، موضحًا أن الأمطار لا تأتي لمدينة جدة إلا مرة أو مرتين خلال العام، وقال: "أذكر أن البيوت القديمة يخر من سقفها ماء المطر؛ فتتحول الصفة والمجلس وكل الغرف الموجودة إلى طناجر وقدور وطشوت، وتستقبل ما يأتيها من المياه التي تتدفق من الأعلى".

وتابع: "ترفع المفارش والمساند واللحف إلى الدقيسي بعيدًا عن أنظار حبات المطر، وتمتلئ الأزقة بالمياه التي تختلط بالتراب الرجغ، وتغوص الأرجل في ذلك الوحل، وينظف كل صاحب محل أو مقهى ما يوجد أمامه بعصا طويلة، على رأسها خشبة بالعرض على شكل حرفT".

وأضاف "فتيحي": "كل البيوت تطبخ الرز والعدس مع الحوت الناشف والصالونة بالحمرة، ويتقابل أهل جدة كل منهم يقول للآخر: آنستكم الرحمة، ويرد عليه الآخر: الهنا مشترك، الهنا مشترك.

وكنت أسمع هذا الحديث فأبتسم وأقول في نفسي: المطر رحمة، ولكن هنا، أين الهنا؟! إنهم يواسون أنفسهم، ويتمنون البرد الذي يستقبلونه بفرحة وبأكوات الصوف والثياب الصوفية. وترى وجوههم أكثر إشراقًا.. وهكذا كنت أراهم.. في اليوم الثاني".

وقال "فتيحي": "تجد كل المفارش المبلولة تنشر فوق الشيش الخشب لتأخذ نصيبها من الشمس التي تشرق في يوم جميل، ولا ينتظرون هطول أمطار يوم آخر، فمعروف عندهم أنه يوم واحد إذا حصل. وعند هطول المطر مرة أخرى فإن محياهم يستغرب من وقوع هذا، ونادرًا ما يكون".

وأبان أنه "في الليل البارد تسكن جدة، وتسكن أيضًا كل الحيوانات، حتى الدجاج، وتكون في هدوء ونوم عميق للجميع، فكأنهم كانوا في معركة.. إلا أنه في اليوم التالي تجد فيهم راحة ووجوهًا مشرقة وثيابًا مختلفة وعمائم تزدهر بألوانها الحلبية، أو الصمادة الصوف الجميلة. وتستبدل الأحذية إلى (أبو صباع)، وتحنى الحمير، ويُركَّب لها الأجراس التي تعبِّر عن قدومها، كأنها بوق سيارة".

وختم قائلا: "هكذا هي جدة أيام زمان، أيام وليالٍ جميلة، لا همَّ ولا حزن ولا غمَّ، أمان وحلاوة، إيمان ورضا وقناعة وابتسامة ود ومحبة". وأضاف: "ليتكم كنتم معي. أيام ما أجملها وما أحلاها وما أطيبها وما أطيب أهلها"!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد"

"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد"

"التدريب التقني" بتبوك تبدأ استقبال طلبات التسجيل في "برامج الدبلوم".. غدًا

"التدريب التقني" بتبوك تبدأ استقبال طلبات التسجيل في "برامج الدبلوم".. غدًا

رئيس الأركان اليمني يطالب الجامعة العربية بالضغط لمنع إيران من التدخل في اليمن

رئيس الأركان اليمني يطالب الجامعة العربية بالضغط لمنع إيران من التدخل في اليمن

واتفورد يُعمِّق جراح مانشستر يونايتد.. وتشيلسي يعزز صدارته بثلاثية ليستر سيتي

واتفورد يُعمِّق جراح مانشستر يونايتد.. وتشيلسي يعزز صدارته بثلاثية ليستر سيتي