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تزايد البحث على موقع جوجل عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021، للموظفين العاملين فى الحكومة، وتقوم وزارة المالية بتقسيم صرف رواتب شهر نوفمبر على 3 أيام، بالإضافة إلي يومين آخرين للجهات والموظفين الذين لم يصرفوا خلال الأيام المحددة.

ويبلغ عدد الموظفين العاملين فى الدولة 6 ملايين موظف، واعتمد محمد معيط، وزير المالية، موعد صرف المرتبات للعاملين فى الجهاز الإداري للدولة عن شهر نوفمبر.

وحددت وزاراة المالية موعد رواتب شهر نوفمبر خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر، وحتى الإثنين 29 نوفمبر، وفق جدول محدد لكل جهة وفق تقسيم محدد، بهدف الحد من التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويتم صرف مرتبات شهر نوفمبر على 3 أيام هي الثلاثاء والأربعاء والخميس من 23-25 نوفمبر 2021، على أن يقوم العاملون الذين لم يصرفوا فى الأيام المحددة بالصرف يومي الأحد والاثنين الموافقين 28 و29 نوفمبر، وتنشر المصري اليوم جدول مواعيد صرف رواتب شهر نوفمبر.

الجهات تصرف مرتبات نوفمبر للموظفين يوم الثلاثاء 23-11-2021

تقوم وزارة المالية بصرف رواتب شهر نوفمبر 2021 لعدد 33 وزارة وهيئة وهي كما يلي: وزارات الصحة - الاتصالات - التضامن الاجتماعي - التموين - النقل - القوى العاملة - الهجرة وشؤون المصريين بالخارج - الإنتاج الحربي - قطاع الأعمال العام - الداخلية - الأوقاف - الآثار - الإسكان - والتجارة والصناعة - الثقافة - والطيران المدني - والسياحة والبترول.

يتم صرف مرتبات نوفمبر أيضًا فى المصالح والهيئات التابعة لكل الوزارات المذكورة أيضًا شئون مجلس النواب - مديريات التضامن الاجتماعي - التموين والتجارة الداخلية - مديريات الشؤون الصحية - الطرق والنقل - الإسكان والمرافق بالمحافظات - القوى العاملة - العاملين في المجلس الأعلى للإعلام - المجلس الأعلى للصحافة - المجلس القومي لحقوق الإنسان- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي - الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني - الجهاز المركزي للمحاسبات - مجلس النواب.

جهات تصرف رواتب نوفمبر يوم الأربعاء 24-11-2021

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 في عدد 20 وزارة وهيئة وهي: وزارات التعليم العالي - العدل - الكهرباء - التخطيط - التنمية المحلية - التعاون الدولي - الاستثمار - المصالح والهيئات التابعة لتلك الوزارات - العاملين فى دواوين عموم المحافظات - مديريات التنظيم والإدارة - الجامعات - القضاء والنيابة العامة - هيئة قضايا الدولة - هيئة النيابة الإدارية - مجلس الدولة - الهيئة العامة للرقابة المالية - هيئة الرقابة الإدارية - المحكمة الدستورية العليا - اللجنة العليا للانتخابات - دار الإفتاء المصرية - معهد الخدمات المالية - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جهات تصرف رواتب شهر نوفمبر يوم الخميس 25-11-2021

تقوم وزرة المالية بصرف المرتبات عن شهر نوفمبر في عدد 13 وزارة وهيئة، وهي وزارت التربية والتعليم - الموارد المائية والري - الزراعة واستصلاح الأراضي - الخارجية - المالية- الشباب والرياضة، وتصرف أيضًا الرواتب للمصالح والهيئات التابعة لتلك الوزارات.

ويتم أيضًا صرف روابت مديريات مديريات التربية والتعليم - الطب البيطري - الزراعة - والشباب والرياضة بالمحافظات - العاملين في الأزهر الشريف - رئاسة مجلس الوزراء - رئاسة الجمهورية .

الجهات الحكومية التى تصرف رواتب نوفمبر يومي الأحد والإثنين 28 و29 نوفمبر 202

تصرف الجهات الحكومية التى لم تتمكن من صرف مرتبات العاملين بها عن شهرنوفمبر يومي الأحد والإثنين 28 و29 نوفمبر 2021.