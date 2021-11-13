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إصابة 6 عمال في حادث انقلاب بطريق الصعيد الغربي في المنيا

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إصابة 6 عمال في حادث انقلاب بطريق الصعيد الغربي في المنيا إصابة 6 عمال في حادث انقلاب بطريق الصعيد الغربي في المنيا

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أصيب 6 عمال في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي، جنوب المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 4166 ن ج ل، ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال مصنع السكر غرب مدينة ملوي، نتيجة السرعة.

تسبب الحادث في إصابة 6 عمال وهم، على طه على، 23 سنه، سيد كمال حسن، 34 سنه، محمد أحمد خطاب، 23 سنه، مقيمون بمحافظة الفيوم، محمود مصطفي محفوظ، 20 سنة، مقيم بأسيوط، مصطفي احمد محمود، 22 سنة، على عبدالرحمن على، 34 سنة، مقيمان بمحافظة الفيوم.

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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