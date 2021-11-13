★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الفنانة جميلة عوض كواليس فيلم «عروستي» الرومانسي الكوميدي، معبرة عن سعادتها بالعمل مع أحمد حاتم.

وأضافت جميلة عوض خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيلم ليس فيه جواز صالونات كما يعتقد البعض، موضحة أنها تلقت أسئلة كثيرة حول احتواء الفيلم على زواج الصالونات.

وتابعت جميلة عوض أن أحداث الفيلم تدور حول لعبة كما أنها تحب اللعب بدرجة كبيرة وهذا سبب نجاحها في تجسيد الشخصية، مردفة أن الادعاء بتقليد مشهد الشراب من عمل أجنبي ليس صحيحا لأن المشهدين مختلفين: «مش اقتباس».