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قال الفنان أحمد حاتم، إنه لديه طموح للانطلاق نحو العالمية في عالم الفن وأن يقدم عمل سينمائي عربي ينطلق نحو العالمية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يدرس الشخصية التي أمامه خلال تقديم أي دور سينمائي حتى يحدث تجاذب بينهم.

وتابع الفنان أحمد حاتم أنه دائما يتطلع للأفضل في مجال عمله الفني متمنيا أن يقدم عمل عربي عالمي، مثل المسلسل الكوري «Squid Game» وهو لا يضم أي نجوم عالميين وحقق نسب مشاهدة مرتفعة في جميع دول العالم.