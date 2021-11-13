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بعد تعرض أسوان لعاصفة وأمطار رعدية.. قرار بوقف حركة الملاحة النهرية وغلق الطرق السريعة

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بعد تعرض أسوان لعاصفة وأمطار رعدية.. قرار بوقف حركة الملاحة النهرية وغلق الطرق السريعة بعد تعرض أسوان لعاصفة وأمطار رعدية.. قرار بوقف حركة الملاحة النهرية وغلق الطرق السريعة

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى المحافظة بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وأيضاً ببحيرة ناصر، بجانب قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتاً بعد إنعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار التي أدت لإنخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات برياً والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيلياً.

و ناشد محافظ أسوان المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، بالإضافة إلى أهمية ألتزام سائقى المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، مؤكداً على أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول والتي تم تخطر حتى الآن بأي .

المصرى اليوم

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