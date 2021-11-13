أخبار عاجلة

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس وزراء فرنسا: دولة عريقة ذات ثقل ودور محوري متزن في الشرق الأوسط

Print
رئيس وزراء فرنسا: مصر دولة عريقة ذات ثقل ودور محوري متزن في الشرق الأوسط رئيس وزراء فرنسا: دولة عريقة ذات ثقل ودور محوري متزن في الشرق الأوسط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء اليوم مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس«عَلِي هامش زيارته الحالية لباريس للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا .

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في خاصة في مجالات البنية الاساسية في اطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، وكذلك توطين الصناعة.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الفرنسي على التوجه الثابت لبلاده لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، الدولة العريقة ذات الثقل والدور المحوري المتزن في منطقة الشرق الأوسط.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه