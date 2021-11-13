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إبراهيم سعيد يطالب بعودة نجم لمنتخب

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إبراهيم سعيد يطالب بعودة نجم الزمالك لمنتخب مصر إبراهيم سعيد يطالب بعودة نجم لمنتخب

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طالب إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، بضروبرة عودة طارق حامد، لصفوف منتخب الأول.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع أنجولا بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم بلواندا، بتصفيات 2022.

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي بتويتر:«طارق حامد عنصر أساسي ولا غنى عنه في صفوف منتخب مصر».

وكان كيروش قد استبعد طارق حامد من قائمة منتخب مصر في مواجهتي أنجولا والجابون.

وتأخر منتخب مصر بهدفين أمام أندولا قبل إدراك التعادل ومن ثم التأهل رسميًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات المونديالية.

المصرى اليوم

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