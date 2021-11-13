★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأهل منتخب مصر للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 فى قطر، بقيادة كارلوس كيروش، بعد تعادله مع أنجولا بهدفين لكلا الفريقين، دون انتظار لنتيجة مباراة مصر والجابون القادمة.

ونستعرض فيما يلي قائمة ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات أفريقيا لكأس العالم، وموعد مباراة مصر والجابون، وكذلك ترتيب قوائم جميع مجموعات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم.

ليفربول يحتفل بفوز منتخب مصر بقيادة لاعبه محمد صلاح

واحتفل فريق ليفربول بصعود الفريق المصري بوضع علم مصر وعبارة «يوم رائع للملك المصري»، فى إشارة للاعب فريقه المصري محمد صلاح، موضحًا «لاعب شهر أكتوبر فى الدوري الإنجليزي الممتاز .. الصعود إلي المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.»

مباراة مصر وأنجولا

تعادل منتخب مصر فى مباراة مصر وأنجولا بهدفين لكلا الفريقين، وأحرز هيلدر كوستا هدف أنجولا الأول فى الدقيقة 26 ن الشوط الأول.

وأحرز مبالا نزولا الهدف الثاني لأنجولا فى الدقيقة 36 من الشوط الأول.

وحقق محمد النني هدف مصر الأول فى الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وأحرز أكرم توفيق هدف التعادل لمنتخب مصر فى الدقيقة 59 من المباراة.

موعد مباراة مصر والجابون القادمة فى تصفيات أفريقيا

يلتقي منتخب مصر مع الجابون فى المباراة الأخيرة من تصفيات المجموعة السادسة يوم الثلاثاء المقبل فى الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة فى ستاد برج العرب وتنقلها قناة أون تايم سبورت.

لعب منتخب مصر 5 مباريات فى تصفيات أفريقيا وفاز في 3 مباريات وتعادل فى مباراتين.

وأحرز فريق مصر 11 نقطة بعد 5 مباريات، وتعادلة فى المباراة الأخيرة مع أنجولا، ويستمر ترتيب مصر هو الأول على مجموعته بعد لقاء أنجولا، متقدمًا على منتخب الجابون والذي يمتلك 7 نقاط.

ترتيب مجموعات أفريقيا اليوم في كأس العالم لكرة القدم

تستعرض المصري اليوم ترتيب جميع مجموعات أفريقيا فى تصفيات كأس العالم 2022.

تتصدر الجزائر المجموعة الأولي بعد لعب 5 مباريات بعدد 13 نقطة ويليها وبوركينا فاسو بـ11 نقطة، ثم النيجر بعدد 4 نقاط وخسر فريق جيبوتي فى المباريات الخمسة التى لعبها.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم لكرة القدم برصيد 10 نقاط بعد لعب 4 مباريات ويليه منتخب غينيا الاستوائية برصيد 7 نقاط، ثم زامبيا 4 نقاط وأخيرًا منتخب موريتانيا نقطة واحدة.

وتحتل نيجيريا صدراة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد لعب 4 مباريات، ويأتي منتخب الرأس الأخصر فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم أفريقيا الوسطي برصيد 4 نقاط وأخيرًا ليبيريا برصيد 3 نقاط.

وتتصدر ساحل العاج المجموعة الرابعة فى ترتيب تصفيات أفريقيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم برصيد 10 نقاط، بعد لعب 4 مباريات، ويليها الكاميرون برصيد 9 نقاط، ثم ملاوي برصيد 3 نقاط، وأخيرًا موزمبيق برصيد نقطة واحدة.

وتتصدر مالي المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة بعد لعب 5 مباريات، ويليها أوغندا برصيد 9 نقاط، وحقق فريق كينيا 3 نقاط، ثم رواندا نقطة واحدة.

مجموعة مصر : تستمر مصر فى تصدر المجموعة السادسة بعد مباراة مصر وأنجولا فى تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم بعد لعب 5 مباريات، برصيد 11 نقطة، ويليها فى المركز الثاني منتخب الجابون برصيد 7 نقاط، ثم فريق ليبيا برصيد 6 نقاط، وأخيرًا أنجولا برصيد 4 نقاط.

وتحتل جنوب أفريقيا صدارة المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة بعد لعب 5 مباريات، وتأتي غانا فى المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وإثيوبيا برصيد 4 نقاط ثم زيمبابوي نقطة واحدة.

وتأتي السنغال في صدرارة المجموعة الثامنة، برصيد 13 نقطة بعد لعب 5 مباريات، ويليها توجو ونامبيا برصيد 5 نقاط لكل منهما، وأخيرًا الكونغو برصيد 3 نقاط.

وتتصدر المغرب المجموعة التاسعة برصيد 5 نقطة بعد لعب 5 مباريات، ثم غينيا بيساو 5 نقاط، وغينيا 4 نقاط ثم السودان برصيد نقطتين.

وتحتل بنين صدرارة المجموعة العاشرة فى تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم، برصيد 10 نقاط بعد لعب 5 مباريات، ثم الكونغو الديمقراطية برصيد 8 نقاط، ثم تنزانيا برصيد 7 نقاط، وأخيرًا مدغشقر برصيد 3 نقاط.

اقرأ أيضًا عن أخبار الرياضة من المصري اليوم

جدول ترتيب الدوري المصري وقائمة الهدافين

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين فى نهاية الجولة 11