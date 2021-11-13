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«مش هأنكد عليها».. رضا عن زواج ابنتها نور ()

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«مش هأنكد عليها».. شيرين رضا عن زواج ابنتها نور عمرو دياب (فيديو) «مش هأنكد عليها».. رضا عن زواج ابنتها نور ()

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قالت الفنانة رضا، إنها ستشارك في فيلم كوميدي خلال الفترة المقبلة تحت اسم «بنات رزق»، مردفة أنه فيلما لذيذا وكوميديا: «زهقت من الدراما».

وأضافت شيرين رضا خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، عندما جاء لي عرض فيم «بنات رزق» رحبت به لأنني مللت من الأعمال الدرامية التي يحصرني الآخرين فيها.

وعن إعلان ابنتها نور ، زواجها من شاب إنجليزي، قالت شيرين رضا، أتمنى رؤية كريمتي سعيدة ولن أرفض زواجها، موضحة أن الكثيرين يسيئون فهمها ويظنون أنها ضد الزواج: «أيه العبط دا أنا مش عايزة اتجوز لكن مش بفرض رأي على الناس، ومبخلفش بنت عشان أنكد عيشتها».

المصرى اليوم

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