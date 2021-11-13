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«كنت مدرب قبل ما تتولد».. كيروش يكشف كواليس مشادته مع لاعب أنجولا

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«كنت مدرب قبل ما تتولد».. كيروش يكشف كواليس مشادته مع لاعب أنجولا «كنت مدرب قبل ما تتولد».. كيروش يكشف كواليس مشادته مع لاعب أنجولا

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كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب الأول، كواليس مشادته مع لاعب الأنجولي خلال مواجهة المنتخبين اليوم الجمعة، والتي حسمها التعادل بنتيجة 2-2.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى المرحلة الأخيرة لتصفيات 2022 إثر ذلك التعادل.

وقال كيروش في تصريحات تليفزيونية: «هي حادثة عادية ربما تحدث في أي ملعب، ولكن على المدربين تعليم اللاعبين الصغار احترام الجميع مع بداية تعليهم كرة القدم».

وأكمل: «لاعب أنجولا تلفظ ضدي بألفاظ سيئة حينما كنت أعلق على قرار حكم المباراة ولكن لا أود التحدث كثير في هذا الأمر، لأنه وارد في كرة القدم».

المصرى اليوم

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