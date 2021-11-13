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قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلي لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني بمناسبة البلوغ إلي المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك عقب تعادل الفراعنة مع منتخب أنجولا بنتيجة ٢/٢ ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بالتصفيات.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات المونديال برصيد ١١ نقطة، يليه بالمركز الثاني منتخب الجابون برصيد ٧ نقاط، ومنتخب ليبيا بالمركز الثالث برصيد ٦ نقاط ، بينما يتذيل منتخب أنجولا المجموعة بعدد ٤ نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره الجابوني في ختام منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، ويخوض المنتخب المباراة بعد ضمان تأهله للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بصرف النظر عن نتيجته أمام منتخب الجابون.

أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء المنتخب في مباراة أنجولا وإصرار اللاعبين علي العودة بنتيجة المباراة بعد التأخر بهدفين لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، وحسم المنتخب التأهل للمرحلة المقبلة من التصفيات، مشيراً أن مباراة الجابون المقبلة ستكون بروفة قوية، وفرصة لتحقيق نتيجة مميزة وتعطي رسالة لجميع المنتخبات المتأهلة علي قدرة الفراعنة علي المنافسة وتحقيق الفوز.

لفت الوزير إلي مساندة ومؤازرة الجميع للمنتخب الوطني، وتحفيزهم علي مواصلة تقديم الأداء المميز، والتوفيق في الفوز في المرحلة المقبلة من التصفيات للتأهل إلي كأس العالم لكرة القدم ، وإسعاد الجماهير المصرية.