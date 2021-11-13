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اليوم بدء اختبارات الفترة الأولى للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

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اليوم بدء اختبارات الفترة الأولى للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات اليوم بدء اختبارات الفترة الأولى للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات
تستمر طوال الأسبوع بمقار تم تخصيصها بالكليات والجامعات بمختلف المناطق

اليوم بدء اختبارات الفترة الأولى للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم إجراء (اختبار التربوي) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل للسنة الثانية على التوالي؛ وذلك بهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري العام الماضي "اختبار تخصص واختبار عام".

وتستمر الاختبارات التربوية طوال هذا الأسبوع، على أن يؤدي المعلمون والمعلمات اختبارات التخصص في الفترة المقبلة بعد فتح التقديم لها 24 - 4 - 1443 هـ.

ويتوافد اليوم العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء لإجراء اختبار الفترة الأولى "الاختبار التربوي"، وذلك ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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