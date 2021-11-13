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افتتاح تجريبي لمستشفى فرشوط المركزي بقنا

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افتتاح تجريبي لمستشفى فرشوط المركزي بقنا افتتاح تجريبي لمستشفى فرشوط المركزي بقنا

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن الإفتتاح التجريبي لمستشفي فرشوط المركزي الجديدة عقب تطويره.

وأضاف أن الإفتتاح التجريبي لمستشفي فرشوط المركزي الجديدة تم بقوة 42 سرير داخلي و16 سرير عناية مركزة.

افتتاح تجريبى لمستشفى فرشوط

وأضاف تاوضروس أن المبني الجديد والمقام علي 5 أدوار والذي يسع ل 164 سرير داخلي و37 سرير عناية مركزة و12 جهاز تنفس صناعي ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة.

وأوضح أنه تم خروج أول حالتين كانتا قد أصيبت بالكورونا لمواطن عمره 65 سنة وسيدة 58 سنة وذلك برعاية فريق العناية المركزة بالمستشفي بقيادة الدكتور مصطفي متولي، رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى، والدكتور ابانوب عاطف وفريق التمريض بالمستشفى.

افتتاح تجريبى لمستشفى فرشوط

المصرى اليوم

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