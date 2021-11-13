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أهداف مباراة منتخب وأنجولا اليوم .. نتيجة وملخص مباراة وانجولا

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أهداف مباراة منتخب مصر وأنجولا اليوم .. نتيجة وملخص مباراة مصر وانجولا أهداف مباراة منتخب وأنجولا اليوم .. نتيجة وملخص مباراة وانجولا

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة منتخب الأول لكرة القدم ضد نظيره أنجولا في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة 12-11-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

تقدم منتخب أنجولا عن طريق هيلدر كوستا في الدقيقة 26، وضاعف نزولا النتيجة لصالح أنجولا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36، وقبل نهاية الشوط الأول قلص محمد النني النتيجة بتسجيل هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 45، لينتهي الشوط بتقدم أنجولا 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى كيروش تغييران بنزول حمدي فتحي ومروان حمدي بدلا من عبد الله السعيد ومصطفى محمد، وسيطر منتخب مصر على مجريات اللعب حتى سجل أكرم توفيق هدف التعادل في الدقيقة 59، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد تأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، دون النظر لنتيجة مباراته القادمة أمام الجابون و المقرر لها الثلاثاء المقبل، بعدما ضمن صدارة المجموعة لوصوله إلى النقطة 11 ويبتعد عن أقرب منافسيه بـ 4 نقاط وهو منتخب الجابون برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما تذيلت أنجولا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

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ترتيب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد لقاء منتخب أنجولا الجمعة 12-11-2021

ينطلق اللقاء بين المصري والأنجولي اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

يقدم المصري اليوم خدمة لمتابعيه وقرائه لمشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم الجمعة 12-11-2021 على قناة أون سبورت الناقلة لمبارايات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

محمد الشناوي في حراسة المرمى

أحمد حجازي - أيمن أشرف - أكرم توفيق- أحمد فتوح

عمرو السولية - حمدي فتحي - قفشة- النني

محمد صلاح - محمد شريف

قامت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك ومنتخب مصر والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..».

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورتس on time sports اليوم لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد أنجولا.

المصرى اليوم

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