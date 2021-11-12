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رضا : «أبويا قالي أنتِ حلوة وهيحصل ليكى مشاكل كثيرة»

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شيرين رضا : «أبويا قالي أنتِ حلوة وهيحصل ليكى مشاكل كثيرة» رضا : «أبويا قالي أنتِ حلوة وهيحصل ليكى مشاكل كثيرة»

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قالت الفنانة رضا، إن والدي قال لي حينما كنت صغيرة «أنتِ حلوة، وسيكون لديكِ مشكلات كثيرة غدا عندما تكبرين لذا لا تعمدي على شيء ليس لكِ فيه يد».

وأضافت شيرين رضا خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، لا أحب عمل شعري أو إضافة ميك أب، مردفة «الحاجات دي مش بتبسطني».

وتابعت شيرين رضا، أن أصحابها هم الذين يساعدونها في اختيار الملابس المناسبة في المناسبات أو المهرجانات الفنية، مشيرة إلى أنها تحب الحيوانات الأليفة ولا تتذكر عدد الحيوانات التي تقتنيها: «مش فاكرة عددهم بس خلال الثلاث أسابيع اللي فاتوا زدنا 12».

وكشفت شيرين رضا أنها تلتقط الصور التذكارية بشكل مستمر مع القطة «فلة»، مردفة أنها تحب البطولات الجماعية في أعمالها السينمائية حتى تكتسب الخبرات من العمل الجماعي: «عندي شغف بالفن لو راح يبقى خلاص لازم أسيب الشغلانة دي».

المصرى اليوم

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