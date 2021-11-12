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تأخر بهدفين ثم عاد في النتيجة.. حكاية أبرز 5 ريمونتادا لمنتخب

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تأخر بهدفين ثم عاد في النتيجة.. حكاية أبرز 5 ريمونتادا لمنتخب مصر تأخر بهدفين ثم عاد في النتيجة.. حكاية أبرز 5 ريمونتادا لمنتخب

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تسرب اليأس إلى نفوس عدد غفير من أنصار الكرة المصرية بعد تأخر القومي بهدفين نظيفين خلال أول نصف ساعة من مواجهة المنتخب الأنجولي، بملعب الأخيرة بلقاء الجولة الخامسة من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ظنًا بخسارة ثقيلة لأحفاد الفراعنة، إلا أن أبناء كيروش كان لهم رأيًا آخر.

ونجح منتخب في تقليص النتيجة مع نهاية الشوط الأول بهدف لمحمد النني، قبل أن يرد أكرم توقيت بهدف يعادل النتيجة ويمنح الفراعنة بطاقة الترشح للمرحلة الأخيرة من عمر التصفيات المونديالية.

سيناريوهات عديدة في تاريخ منتخب مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة شهدت تأخره بفارق أكثر من هدف ثم العودة في النتيجة سواء بالتعادل أو الانتصار.

مباراة مصر والمكسيك بملعب الأخير في كأس القارات 1999 كانت واحدة من أبرز «الريمونتادات» للفراعنة في العصر الحديث، فتأخر منتخبنا القومي بفارق هدفين مع أول 12 دقيقة قبل أن يقلب الثنائي سمير كمونة وأحمد حسن الطاولة على المنافس بهدفين متتاليين مع نهاية المواجهة.

ويتأخر منتخب مصر بهدفين مطلع الشوط الأول من مباراته أمام نظيره البوركيني في لقاء الجولة الختامية للدور الأول من كأس أمم أفريقيا 2000، إلا أن الفراعنة عادوا برباعية في لقاء تاريخي، حيث تألق كل من أحمد صلاح حسني وهاني رمزي وحسام حسن وعبدالحليم على وسجلوا 4 أهداف متتالية لمنتخبنا القومي.

مواجهة مصرية نيجيرية ولكن على مستوى المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا في بطولة أمم أفريقيا 2015، حيث تأخر الفراعنة الشباب بهدفين نظيفين قبل أن تنجح الروح المصرية في العودة وتسجيل التعادل ببراعة.

في مباراة مثيرة جمعت مصر وبنين بملعب الأخير بتصفيات 2006، تأخر الفراعنة بنتيجة 3/1، حتى الربع ساعة الأخير، قبل أن ينجح الثنائي محمد أبوتريكة وحسن مصطفى من إدراك التعادل للفراعنة.

«ريمونتادا» غير مكتملة للمنتخب المصري في لقاء تاريخي هو الأشهر للفراعنة خلال القرن الحالي وذلك في مواجهة المنتخحب البرازيلي بكأس القارات 2009، بعدما تأخر منتخبنا بنتيجة 3/1 نجح في تسجيل هدفين في دقيقتين ومعادلة النتيجة قبل أن يخطف «السليساو» الفوز في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء.

المصرى اليوم

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