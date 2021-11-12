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تتأهل إلى الدور النهائي للتصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022

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مصر تتأهل إلى الدور النهائي للتصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022 تتأهل إلى الدور النهائي للتصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022

مصر تتأهل إلى الدور النهائي للتصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022

التحق منتخب بركب المتأهلين إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد تعادلها 2 - 2 مع مضيفتها أنغولا في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "11 نوفمبر" ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة السادسة.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين عبر كل من هيلدر كوستا ومبالا نزولا في الدقيقتين (25، و35 من ضربة جزاء) على الترتيب لكن نجم أرسنال الإنكليزي محمد النني رد بهدف تقليص الفارق في نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يدرك أكرم توفيق التعادل "للفراعنة" بحلول الدقيقة 59 من زمن اللقاء.

ونجح منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش في تأمين صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخب الجابون أقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة التي تشهد مواجهة "تحصيل حاصل" بين المنتخبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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