قائد القوات الجوية يتوج أبناء هيف القحطاني بكأس وزارة الدفاع

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توج الفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، أبناء هيف بن عبود القحطاني بكأس وزارة الدفاع الفئة الثالثة، وذلك بعد فوز الجواد "اوكو" بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر ضمن سباق نادي الخيل الذي أقيم اليوم بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض ضمن موسم الرياض، واشتمل على 11 شوطاً بمختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد.

كما توج مدير عام السباق سالم بن محفوظ، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بجائزة تحدي سباقات الخيل عقب فوز الفرس درة المغترة بالمركز الأول للشوط العاشر، وجاءت أشواط السباق مثيرة حيث حقق الجواد "ابوشيخه" لغنيم رجاء السعدوني المركز الأول في الشوط الأول، وحققت الفرس "شهاقه" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز المركز الأول في الشوط الثاني، وحقق الجواد حمدي لحمزة نصيب علي الأخضر المركز الأول في الشوط الثالث، وجاء الجواد "الباش" للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أولاً في الشوط الرابع، والجواد "رزاد" لمبارك ملفي سعود العتيبي أولاً في الشوط الخامس.

وتواصلت الإثارة في الشوط السادس حيث خطف الجواد "أبو حديد" لأبناء محمد جفين مشعلان السبيعي المركز الأول، وجاء الجواد "ستريب بوي" للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز في المركز الأول للشوط السابع، وحقق الجواد "سيل الجذيب" لعبدالرحمن عبدالله المخضوب المركز الأول في الشوط الثامن، فيما كان للجواد الغويفات لمالكه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز حضور قوي في الشوط التاسع حيث خطف المركز الأول.