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أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب الوطني الأول خلال الشوط الثاني من مباراة أنجولا.

وانتهت مباراة مصر مع أنجولا بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «منتخب مصر ظهر بمستوى مميز في الشوط الثاني، على عكس الشوط الأول، وهذا يعود للتغييرات التي أجراها البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب مع بداية الشوط الثاني».

وأضاف: «تغيير حمدي فتحي صنع الفارق مع المنتخب، بنزوله الاستحواذ أصبح لصالح مصر، ومنع الخطورة على مرمى محمد الشناوي، بالعكس هددنا مرمى أنجولا في أكثر من كرة».

وتابع: «كيروش أدار المباراة بشكل جيد في الشوط الثاني من الناحية التكتيكية، وكانت الأفضلية لنا طوال الشوط، وكان من الممكن أن نخرج من المباراة بالثلاث نقاط».