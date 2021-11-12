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حمادة أنور: حمدي فتحي صنع الفارق مع أمام أنجولا

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حمادة أنور: حمدي فتحي صنع الفارق مع المنتخب أمام أنجولا حمادة أنور: حمدي فتحي صنع الفارق مع أمام أنجولا

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أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبو الوطني الأول خلال الشوط الثاني من مباراة أنجولا.

وانتهت مباراة مع أنجولا بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «منتخب مصر ظهر بمستوى مميز في الشوط الثاني، على عكس الشوط الأول، وهذا يعود للتغييرات التي أجراها البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب مع بداية الشوط الثاني».

وأضاف: «تغيير حمدي فتحي صنع الفارق مع المنتخب، بنزوله الاستحواذ أصبح لصالح مصر، ومنع الخطورة على مرمى محمد الشناوي، بالعكس هددنا مرمى أنجولا في أكثر من كرة».

وتابع: «كيروش أدار المباراة بشكل جيد في الشوط الثاني من الناحية التكتيكية، وكانت الأفضلية لنا طوال الشوط، وكان من الممكن أن نخرج من المباراة بالثلاث نقاط».

المصرى اليوم

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