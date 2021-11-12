استقبال حافل لقائمة الخطيب في جولتها بفرع مدينة نصر

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حظيت قائمة محمود الخطيب المرشح على مقعد رئاسة النادي الأهلي في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى يوم ٢٦ نوفمبر الجاري بدعم وتاييد كبير أثناء جولتها في فرع النادي بمدينة نصر وحرض اعضاء الجمعية العمومية علي الترحيب بالخطيب واعضاء القائمة والالتفاف حولهم.

وأدى الخطيب وأعضاء قائمته الانتخابية صلاة الجمعة في المسجد الكبير بفرع مدينة نصر، قبل أن يقوم بجولة شملت أرجاء الفرع وتحدث خلالها مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي عن المحاور الرئيسية لبرنامج القائمة وأهمية الحضور يوم ٢٦ نوفمبر للتصويت واختيار مجلس جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وشرح الخطيب لأعضاء وعضوات النادي بفرع مدينة نصر أهمية انتخاب القائمة بالكامل، وما يحققه ذلك من تجانس ينعكس بصورة إيجابية على أداء المجلس بشكل عام، مشددا على ثقته في حرص أعضاء الأهلي على استقرار النادي ومجلس الإدارة المقبل.

وأكد للأعضاء أن القائمة تضم اسماء جديرة بالثقة بما تمتلكه من تاريخ وعطاء لسنوات طويلة، خاصة أنها تحظى بدعم لجنة حكماء النادي ورموزه من أجل تنفيذ برنامج مميز يحتاج إلى تواجد كل أعضاء القائمة بالكامل لتنفيذه على أرض الواقع.

وتضم قائمة الخطيب كل من : العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن كل من محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف