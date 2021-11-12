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الخطيب يوجه رسالة مهمة قبل انتخابات الأهلي

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الخطيب يوجه رسالة مهمة قبل انتخابات الأهلي الخطيب يوجه رسالة مهمة قبل انتخابات الأهلي

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وجه محمود الخطيب المرشح على منصب رئيس النادي الأهلي رسالة قوية لأعضاء الجمعية العمومية، دعاهم فيها للمشاركة بكثافة والمشاركة بقوة في صياغة مستقبل ناديهم من خلال انتخاب مجلس إدارة جديد يوم 26 نوفمبر الجاري، يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأكد أن الحضور المكثف يرسم صورة حضارية للأهلي ويؤكد حرص أعضائه على المشاركة بقوة في صياغة مستقبله والحفاظ على استقراره من خلال اختيار مجلس موحد ومتفاهم ومتجانس ومتكامل يعلي مصالح النادي على المصالح والطموحات الشخصية.

وقام الخطيب بجولة انتخابية في مقر النادي بالجزيرة، وسط ترحيب كبير من أعضاء «عمومية الأهلي» الذين حرصوا على تأكيد دعمهم وتأييدهم للقائمة الكاملة التي يقودها الخطيب من أجل استقرار الأهلي، واستمرار مسيرة الإنجازات والمشروعات والبطولات.

وأكد الخطيب خلال جولته الانتخابية على ضرورة اختيار القائمة بالكامل خلال عملية التصويت في الانتخابات المقبلة والحرص على اختيار مجلس موحد ومتفاهم ومتجانس من أجل الحفاظ ‏على استقرار الأهلي والاستمرار في تحقيق النهضة الشاملة على صعيد الخدمات والبطولات، بما يتوافق مع طموحات أعضاء النادي وجماهيره تحت شعار «فريقنا واحد.. هدفنا واحد».

وشدد رئيس النادي الأهلي، خلال جولته، على ضرورة اختيار قائمته الموحدة بالكامل والتي ‏تضم: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين، ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف، خاصة أنها تحظى بدعم لجنة الحكماء ورموز النادي.‏

المصرى اليوم

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