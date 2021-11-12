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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد نظيره أنجولا في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة 12-11-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

تقدم منتخب أنجولا عن طريق هيلدر كوستا في الدقيقة 26، وضاعف نزولا النتيجة لصالح أنجولا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36، وقبل نهاية الشوط الأول قلص محمد النني النتيجة بتسجيل هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 45، لينتهي الشوط بتقدم أنجولا 2-1.

ومع بادية الشوط الثاني أجرى كيروش تغييران بنزول حمدي فتحي ومروان حمدي بدلا من عبد الله السعيد ومصطفى محمد، وسيطر منتخب مصر على مجريات اللعب حتى سجل أكرم توفيق هدف التعادل في الدقيقة 59، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد تأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، دون النظر لنتيجة مباراته القادمة أمام الجابون و المقرر لها الثلاثاء المقبل، بعدما ضمن صدارة المجموعة لوصوله إلى النقطة 11 ويبتعد عن أقرب منافسيه بـ 4 نقاط وهو منتخب الجابون برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما تذيلت أنجولا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

وجاءت أحداث المباراة لحظة بلحظة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

الدفاع: أحمد حجازى - أيمن أشرف - أحمد فتوح - أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية - محمد الننى - عبدالله السعيد.

الهجوم: محمد صلاح - محمد شريف - مصطفى محمد.

أبرز أحداث اللقاء

بداية المباراة

د5: هجوم من منتخب أنجولا وهدوء في منتخب مصر مع الاعتماد على المرتدات

د9: ماتيوس دا سيلفا قائد أنجولا يغادر الملعب بعدما شارك تكريما له باعتبارها آخر مبارياته الدولية

د20: خطورة من جانب المنتخب الأنجولي عن طريق التسديدات البعيدة ومنتخب مصر مازال معتمد على دفاع المنطقة

د22: محمد شريف يهدر أول فرض منتخب مصر بعدما انفرد من تمريرة فتوح ليلعبها ساقطة فوق الحارس وتسقط على فوق العارضة بقليل

د26: هيلدر كوستا يسجل هدف أنجولا الأول من تسديدة من حدود منطقة الجزاء

د34: حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء لمنتخب أنجولا على أكرم توفيق

د36: نزولا يسجل هدف أنجولا الثاني من ركلة الجزاء

د45: جووووووول محمد النني يسجل هدف تقليص الفارق من تمريرة محمد صلاح

نهاية الشوط الأول

الشوط الثاني

د46: نزول مروان حمدي وحمدي فتحي وخروج عبدالله السعيد ومصطفى محمد

د59: جوووووووول أكرم توفيق يسجل التعادل من قذيفة بعيدة المدى

د82: خروج محمد شريف ونزول أحمد ياسر ريان

د90: 4 دقائق وقت بدل ضائع

د90+2: نزول محمود علاء وخروج أحمد فتوح

نهاية المباراة