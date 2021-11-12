جنات تبدع في غناءها لشادية وأم كلثوم في حفل مهرجان الموسيقى العربية

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بدأت النجمة المغربية جنات حفلها بمهرجان الموسيقي العربية بدورته الـ 30، على خشبة مسرح النافورة.

وقالت جنات في بداية الحفل أنها تتشرف بالغناء في الـوبرا المصرية، ووجهت الشكر لكل الحضور قائلة:«اشكركم وبحبكك من قلبي، على الحضور، وبالأخص الجمهور المغربي الذي حرص على التواجد في الحفل بشكل مكثف، علمت بوجودهم من الصلاة على سيدنا رسول الله وهي عادة الجمهور المغربي في كل المناسبات.

كما وجهت جنات الشكر للفنانة الكبيرة وفاء عامر، ولوسي، وعبير منير، وممدوح موسي على حضورهم الحفل.

ووجهت الشكر لكل الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو محمد الموجي، وغنت في البداية أغنيتها مسا الجمال كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، ثم قدمت على فكرة من ألحان محمد يحيي، كلمات أيمن بهجت قمر، وابدعت في الغناء للمطربة الكبيرة شادية لأول مرة وغنت قولو لعين الشمس، ألحان بليغ حمدي وكلمات مجدي نجيب،خيط ضعيف للشاعر بهاء الدين محمد،الحان خالد عز.

وكان آخر ألبوم للنجمة جنات «أنا في انتظارك» والذي ضم 11 أغنية باللهجة المصرية وقد تعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبدالحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.