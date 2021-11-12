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"شرطة تبوك" تطيح بمواطن أثناء نقله بمركبته مخالفَيْن لأمن الحدود

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"شرطة تبوك" تطيح بمواطن أثناء نقله بمركبته مخالفَيْن لأمن الحدود "شرطة تبوك" تطيح بمواطن أثناء نقله بمركبته مخالفَيْن لأمن الحدود
تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة تمكنت من القبض على مواطن أثناء نقله في مركبته مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وتم إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق .شرطة تبوك النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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