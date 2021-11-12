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ألمانيا: تركيا لديها تحفظات على سحب القوات من ليبيا

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ألمانيا: تركيا لديها تحفظات على سحب القوات من ليبيا ألمانيا: تركيا لديها تحفظات على سحب القوات من ليبيا

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إن تركيا ما زالت لديها بعض التحفظات على سحب القوات من ليبيا لكن قالت إنها مستعدة لدعم سحب متبادل للقوات من هناك.
وأضافت ميركل «لا تزال هناك بعض التحفظات من الجانب التركي لكن الجانب الروسي أقر بأن الأمر قابل للتنفيذ بطريقة متبادلة».

وتابعت ميركل قائلة «الانتخابات في 24 ديسمبر لها دور حاسم. التجهيزات للانتخابات يجب أن تتم بطريقة تؤدي في النهاية للقبول بالنتيجة».

هدد القادة المجتمعون في باريس في إطار مؤتمر حول ليبيا بفرض عقوبات على الأفراد الذين «سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج» الانتخابات المقررة في هذا البلد في 24 ديسمبر.

المصرى اليوم

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