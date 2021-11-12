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«النقل» تشدد في الانتهاء من محطة مترو المتحف الكبير

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«النقل» تشدد في الانتهاء من محطة مترو المتحف الكبير «النقل» تشدد في الانتهاء من محطة مترو المتحف الكبير

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شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، من توجيهاته بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المدنية من محطة المتحف الكبير لمترو انفاق الخط الرابع «٦ أكتوبر - الملك الصالح» قبل افتتاح المتحف الكبير والمخطط لها العام المقبل.

في الوقت الذي واصل تحالف الشركات المصرية المنفذة للأعمال المدنية العمل في محطات المتحف الكبير والمريوطية والعريش، وقيام محافظة الجيزة بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور بالتحويلات المرورية اللازمة لمنع التكدس المرورى بشارع الهرم.

جدير بالذكر أن الخط الرابع للمترو يتكون من ١٧ محطة بطول ١٩ كيلو متر منها ١٦ محطة نفقية وواحدة سطحية وهي محطة حي الأشجار في طريق الواحات.

وقال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للانفاق في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر النقل الذي انذى اختتمت أعماله امس الاول انه من المخطط الانتهاء من أعمال المرحلة الاولي من الخط الرابع في ٣ سنوات.

المصرى اليوم

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