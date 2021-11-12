أخبار عاجلة

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«عربية النواب» تناقش حماية اللغة العربية والأوضاع في العراق خلال اجتماعات الأسبوع المقبل

Print
«عربية النواب» تناقش حماية اللغة العربية والأوضاع في العراق خلال اجتماعات الأسبوع المقبل «عربية النواب» تناقش حماية اللغة العربية والأوضاع في العراق خلال اجتماعات الأسبوع المقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الشؤون العربية، الأحد المقبل، إجتماعيين على مدار الأسبوع المقبل، تناقش خلال الاجتماع الاول طلب الإحاطة المقدم من النائب شادية خضير لوزيرى التعليم العالي والثقافة حول أوجه التعاون المشترك بين والدول العربية في حماية اللغة العربية والحفاظ عليها في ظل انتشار اللغات الأجنبية .

و تناقش اللجنة خلال اجتماعها الثانى أخر تطورات الوضع في العراق.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 والمعدله برقم 136 لسنه 2021 اختصاصات لجنة الشؤون العربية وتشمل العلاقات مع الدول العربية، شؤون جامعة الدول العربية ومنظماتها، الشؤون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.

و تشمل اختصاصات اللجنة الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية، شؤون التكامل مع السودان، والجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة، وشئون المصريين المقيمين في الدول العربية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحـدة بين الدول العربية، أو بشئون التكامل مع السودان.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه