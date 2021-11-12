«عربية النواب» تناقش حماية اللغة العربية والأوضاع في العراق خلال اجتماعات الأسبوع المقبل

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تعقد لجنة الشؤون العربية، الأحد المقبل، إجتماعيين على مدار الأسبوع المقبل، تناقش خلال الاجتماع الاول طلب الإحاطة المقدم من النائب شادية خضير لوزيرى التعليم العالي والثقافة حول أوجه التعاون المشترك بين مصر والدول العربية في حماية اللغة العربية والحفاظ عليها في ظل انتشار اللغات الأجنبية .

و تناقش اللجنة خلال اجتماعها الثانى أخر تطورات الوضع في العراق.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 والمعدله برقم 136 لسنه 2021 اختصاصات لجنة الشؤون العربية وتشمل العلاقات مع الدول العربية، شؤون جامعة الدول العربية ومنظماتها، الشؤون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.

و تشمل اختصاصات اللجنة الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية، شؤون التكامل مع السودان، والجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة، وشئون المصريين المقيمين في الدول العربية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحـدة بين الدول العربية، أو بشئون التكامل مع السودان.