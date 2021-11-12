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قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الوضع في ليبيا وأهمية استقراره وخروج كافة الجماعات المسلحة، والقوات الاجنبية وضرورة استعادة السيادة الليبية لكافة أراضيها، لا تخرج إلا من زعيم عربي وقومي يهتم بتطلعات وآمال الشعوب العربية والأفريقيةالشقيقة.

وأشار إلى أن مصر من أهم الداعمين الحقيقيين للملف الليبي حيث سبق واستضافت الدولة المصرية العديد من الفعاليات مع كافة أطياف الرموز الليبية، وفي إطار مسار التسوية الأممية .

وأضاف الجندي في بيان له اليوم الجمعة، أن استقرار الاوضاع في ليبيا واستكمال خارطة الطريق وحل الأزمة الليبية يعد أمن قومي للدولة المصرية، لافتا إلى أهمية استكمال المسار السياسي الليبي والعمل على إجراء الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021، في بيئة ديمقراطية تضمن تمثيل كافة الاطراف السياسية الليبية الفاعلة وتكون خطوة مهمه في طريق بناء الدولة الحديثة .

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بضرورة تبني ودعم كافة ما وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي من رسائل هامة خلال كلمته بمؤتمر باريس الدولى لدعم الدولة الليبية، بضرورة خروج كافة القوى الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وجعل الشعب الليبي فقط هو من يرسم ملامح دولته ويحدد مستقبلها.

وناشد الجندي الشعب الليبي الاستجابة لدعوة الرئيس السيسي باستلهام روح القائد الشهيد عمر المختار في الدفاع عن الوطن ووحدة الصف، وعدم السماح لأي قوة مهما كانت أن تتدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وأكد على همية اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي خلال زيارته إلى فرنسا والتي من بينها لقائه مع نظيره الفرنسي ومناقشة جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري خاصةً في قطاعات السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ والطيران المدني.