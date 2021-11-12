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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تدرس مختلف المحاور المتعلقة بمنظومة السماد فيما يخص الأسعار وغيرها، موضحا أن أي سلعة تباع بسعرين مختلفين غالبا ما تحتوى على مشكلات.

وأضاف السيد القصير خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في حال عدم عودة أسعار السماد على قديم عهدها، ستتخذ الوزارة قرارات في هذا الشأن، كما سيتم التباحث مع الوزراء المعنيين لتوفير كميات مناسبة من السماد لتلبية احتياجات الزراعات الكبيرة.

وأردف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تحاول توفير احتياجات جميع أطراف المنظومة الزراعية، ومراعاة مصالح الفلاح والشركات والمصانع المنتجة، موضحا أن منظومة السماد معقدة وبحاجة إلى قدرة من المرونة في اتخاذ القرارات: لدينا اجتماع مع الوزراء بهذا الصدد ونأمل الوصل إلى نتائج جيدة.