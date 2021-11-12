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مدرب أنجولا : نسعى لتحقيق المفاجأة أمام

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مدرب أنجولا : نسعى لتحقيق المفاجأة أمام مصر مدرب أنجولا : نسعى لتحقيق المفاجأة أمام

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أكد بيدرو جونسفاليس المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن فريقه سيحاول تصدير المتاعب لمنتخب خلال مباراة الفريقين في تصفيات .

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا، مساء اليوم الجمعة، بلواندا في الجولة الخامسة بتصفيات المرحلة الثانية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وقال بيدرو في تصريحات تليفزيونية: «بالنسبة لمباراة اليوم سوف يكون لقاء صعب للغاية أمام منتخب مصر، وهو المرشح الأول للصعود للمرحلة الاقصائية من تصفيات المونديال«.

وأضاف: «أتمنى أن يظهر فريقي بشكل قوي ويصدر المتاعب للفراعنة وأثق أن اللاعبين سيظهرون بشكل مميز».

وتابع: «الأهم الآن هو الاعداد للمستقبل فنحن نمتلك فريق شاب وواعد ونقدم كرة قدم مميزة، وهدفي في المباراة هو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة وتقديم كرة قدم جميلة».

المصرى اليوم

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