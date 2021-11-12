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أكد بيدرو جونسفاليس المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن فريقه سيحاول تصدير المتاعب لمنتخب مصر خلال مباراة الفريقين في تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا، مساء اليوم الجمعة، بلواندا في الجولة الخامسة بتصفيات المرحلة الثانية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال بيدرو في تصريحات تليفزيونية: «بالنسبة لمباراة اليوم سوف يكون لقاء صعب للغاية أمام منتخب مصر، وهو المرشح الأول للصعود للمرحلة الاقصائية من تصفيات المونديال«.

وأضاف: «أتمنى أن يظهر فريقي بشكل قوي ويصدر المتاعب للفراعنة وأثق أن اللاعبين سيظهرون بشكل مميز».

وتابع: «الأهم الآن هو الاعداد للمستقبل فنحن نمتلك فريق شاب وواعد ونقدم كرة قدم مميزة، وهدفي في المباراة هو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة وتقديم كرة قدم جميلة».