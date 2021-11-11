إيران تٌهدد بتدمير إسرائيل في حال شنت أي هجوم عليها

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أكّد قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الإيراني، أنه سيتم تدمير إسرائيل في حال شنت أي عدوان على إيران.

وأضاف قائد القوة الجو فضائية للحرس الثوري، عنيد حاجي زاده: «لا حاجة للحديث عن قدراتنا، العدو يعرفها ولذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا الصاروخية ويسعى للحد من قدرات مسيراتنا.. حاولوا لسنوات منعنا من خلال الحظر العسكري ومنعنا من شراء الأسلحة ولم يحققوا أي نتيجة»، منوهًا بأن «المسيرات الإيرانية شوكة في عيون الأعداء».

وأردف: «إن السلطات الإسرائيلية تعلم أن بامكانها بدء المواجهة، لكنها لن تكون من ينهيها، والنهاية ستكون بيدنا.. سوف يتم تدميرهم لو اعطونا الذريعة اللازمة.. الحكومة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن فرص بقائها وتعقد ندوات لمناقشة مخاوفها بهذا الخصوص هي إسرائيل.. ومن يفكر بالتهديدات الوجودية محكوم بالزوال ولا يستطيع الحديث عن بلدان أخرى وتهديدها، هذه التهديدات لها مصارف داخلية في إسرائيل».

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قال أمس الأول، إن تل أبيب «تكثف الاستعدادات لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية».

وفي تصريح أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أعلن كوخافي أن «الجيش الإسرائيلي يسرع من التخطيط العملياتي والاستعداد للتعامل مع إيران والتهديد النووي العسكري»، مبينا أن «الميزانية التي تمت الموافقة عليها تجعل من الممكن التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات»، وفقا لموقع تايمز أوف إسرائيل.

وأكد كوخافي أن «إسرائيل تواجه تحديات أمنية عديدة على جبهات متعددة»، مضيفا: «في العام الماضي واصلنا العمل ضد أعدائنا في المهمات والعمليات السرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة التهديدات وسيرد بقوة على أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية».