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بعد استطلاع على تويتر.. إيلون ماسك يبيع أسهم بـ5 مليارات دولار في «تسلا»

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بعد استطلاع على تويتر.. إيلون ماسك يبيع أسهم بـ5 مليارات دولار في «تسلا» بعد استطلاع على تويتر.. إيلون ماسك يبيع أسهم بـ5 مليارات دولار في «تسلا»

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قال الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه باع أسهما بخمسة مليارات دولار في الشركة بعد أيام قليلة من استطلاعه رأي مستخدمي موقع تويتر في بيع عشرة بالمئة من حصته.

وفي أول بيع لأسهم منذ 2016، باع ماسك قرابة 3.6 مليون سهم في تسلا، قيمتها حوالي أربعة مليارات دولار، كما باع 934 ألف سهم أخرى مقابل 1.1 مليار دولار بعد تفعيل خيارات للحصول على 2.2 مليون سهم تقريبا.

تعادل الأسهم المباعة نحو ثلاثة بالمئة من إجمالي حيازاته في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، والتي تشكل القسم الأكبر من ثروته التي تقدر بنحو 281.6 مليار دولار، وفقا لفوربس.

بدأ ماسك استطلاع الآراء يوم السبت على تويتر في بيع حوالي عشرة بالمئة من حيازاته مما ساعد في دفع سعر سهم تسلا للتراجع بعدما أيدت أغلبية البيع، وهبط السهم 12 بالمئة يوم الثلاثاء في عمليات بيع استمرت عدة أيام عرَّضت مكانة الشركة كواحدة من الشركات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار للخطر، لكن السهم ارتفع 4.3 بالمئة أمس الأربعاء.

وكان بيع الأسهم الإضافية منفصلا ومنح ماسك احتياطيات كبيرة من السيولة النقدية إذ أن ثروته مرتبطة ارتباطا كبيرا بحصصه في تسلا وسبيس إكس، ورغم أن تسلا فقدت قرابة 150 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع، فقد كان المستثمرون الأفراد مشترين صافين للأسهم، وبلغ صافي مشترياتهم يومي الاثنين والثلاثاء 157 مليون دولار بحسب فاندا للأبحاث.

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