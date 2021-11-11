أخبار عاجلة

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إحاطة من السفارة بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

Print
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب إحاطة من السفارة بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب
قالت إنه سيتم مباشرة العمل الاثنين داعية للتواصل هاتفيًّا في حالة الطوارئ

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

أعلنت السفارة لدى واشنطن، أنها ستكون مغلقة يومي اليوم الخميس وغدًا الجمعة خلال الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وقالت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "نود إحاطتكم علمًا بأنه حسب توجيه مقام سفارة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن، فإن يومي الخميس والجمعة الموافقين ١١- ١٢ نوفمبر ٢٠٢١م؛ سيكونان عطلة رسمية بمناسبة إجازة المحاربين، وسيتم مباشرة العمل يوم الاثنين نوفمبر 2021.. وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام في موقع السفارة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

السعودية تكشف عدد الوفيات الناتجة عن التدخين أسبوعيا

السعودية تكشف عدد الوفيات الناتجة عن التدخين أسبوعيا

بعد اقتراب وصول البديل الأمريكي.. السعودية تنهي اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"

بعد اقتراب وصول البديل الأمريكي.. السعودية تنهي اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"

"القاضي" يجتمع بالوفد الآسيوي المطلع على ملف "السعودية 2027"

"القاضي" يجتمع بالوفد الآسيوي المطلع على ملف "السعودية 2027"