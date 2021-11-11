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وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية

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وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية

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شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان حفل تخرج 120 متدربًا على التدريب الفندقي من الذكور والإناث، وذلك في إطار التعاون والشراكة بين وزارة القوى العاملة ومجموعة فنادق عالمية، والذي يهدف إلى إعداد الشباب وتأهيلهم وإعدادهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل في مجال السياحة والفنادق لتحقيق رؤية 2030، وتوفير فرص عمل لائقة لهم للحد من معدلات البطالة من خلال تدريبهم على الأقسام الفندقية: «المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والإشراف الداخلي، والاستقبال» .

في مستهل كلمته، أعرب وزير القوى العاملة عن سعادته لحضوره هذا الحفل خاصة وأنه نسبة المتدربات من الإناث حوالي 50%، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمرأة والذي تبلور في إنشاء وزارة القوى العاملة وحدة المساواة بين الجنسين في العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ويتبعها 27 وحدة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، مشيراً إلى أن المرأة المصرية خلال الفترة الحالية أصبحت في قلب الدولة المصرية، ويتضح ذلك من خلال تولي المرأة المصرية لمناصب قيادية وسياسية بالدولة .

ووجه سعفان النصيحة للشباب من الخريجين بأنه يجب ان يتحلوا بالاخلاص في العمل وبذل المزيد من الجهد في العمل والالتزام بواجباتهم مما يحقق لهم التميز في العمل، متمنياً لهم كل التوفيق في الحياة العملية، مؤكداً أن الوزارة ستقدم كل الدعم لهم في توفير فرص عمل لائقة بهذا المجال .

المصرى اليوم

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