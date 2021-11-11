أخبار عاجلة

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أول "مطرية" معتبرة في هذا الموعد.. "المسند" كاشفًا مناطقها: تستمر أيامًا

Print
قال: استقرار جوي عدا المرتفعات الجنوبية الغربية.. وغبار ورياح في أجزاء

أول

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تبدأ أول حالة مطرية (معتبرة) في هذا الموسم السبت القادم.

وأشار المسند، عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن هذه الحالة قد تؤثر في أمطارها الخفيفة إلى المتوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق #تبوك #الجوف #حائل #المدينة، وربما تمتد حتى #مكة، وتستمر الحالة لبضعة أيام، وتتسع قليلًا حتى تؤثر على أجزاء من الشمالية والوسطى والغربية.

وأضاف: "متوقع اليوم أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من مناطق #الرياض #القصيم وشمالي #الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة على أجزاء من #الحدود_الشمالية #الجوف #حائل".

وتابع: "متوقع اليوم استقرار جوي عام في معظم عناصر الطقس وفي معظم المناطق، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية؛ فقد تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #الباحة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

السعودية تكشف عدد الوفيات الناتجة عن التدخين أسبوعيا

السعودية تكشف عدد الوفيات الناتجة عن التدخين أسبوعيا

بعد اقتراب وصول البديل الأمريكي.. السعودية تنهي اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"

بعد اقتراب وصول البديل الأمريكي.. السعودية تنهي اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"

"القاضي" يجتمع بالوفد الآسيوي المطلع على ملف "السعودية 2027"

"القاضي" يجتمع بالوفد الآسيوي المطلع على ملف "السعودية 2027"