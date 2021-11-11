القوى العاملة: اليوم آخر موعد لتحديث بيانات النقابات العمالية تمهيدًا للانتخابات

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أعلنت وزارة القوى العاملة أن اليوم هو الموعد النهائي لتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومي لكافة المنظمات النقابية العمالية، والتي استمرت لمدة أسبوعين تنتهي اليوم، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

ونص القرار على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذي كان قد أعطي مهلة 3 أشهر للتحديث، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية تنتهي بنهاية مواعيد العمل الرسمية في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

وأشار القرار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها بعاليه.