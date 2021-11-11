تسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية في البحر الأحمر

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بحثت وحدة حقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر المشكلات التي تواجه الطلاب والعمل على حلها، وتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وإدارة الغردقة التعليمية، والتضامن الاجتماعي بالاضافة إلى المشاركة المجتمعية، وتم تسليم جميع الطلاب بالمدارس الحكومية العام بمختلف المراحل التعليمية الكتب الدراسية.

أكدت رايدا أحمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، أنها قامت بزيارات متكررة لمدارس المحافظة للوقوف على طلبات ومشكلات الطلاب واحتياجات المدارس، مشيرة إلى حل عدد كبير من المشكلات، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، ومشاركة المجتمع المدنى في بعض هذه المشكلات، لتحقيق التعاون الامثل بين الاجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.

واكد محمد ابراهيم، مدير ادارة الغردقة التعليمية، على تسليم الكتب الدراسية للطلاب بمدارس مدينة الغردقة، وخلال أيام سيتم توزيع باقى الكتب.

