مشاورات سياسية مصرية سويسرية في برن

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عقدت جولة للمشاورات السياسية بين مصر والاتحاد السويسري يوم ٩ نوفمبر الجاري بالعاصمة السويسرية برن، حيث ترأسها من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، ومن الجانب السويسري السفيرة maya tissafi، مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة سفير مصر لدى الاتحاد السويسري السفير وائل جاد، وأعضاء السفارة في برن وكذا ممثلي سكرتارية الدولة السويسرية لشئون الهجرة والشئون الاقتصادية، ووكالة التعاون والتنمية السويسرية .

وأكد الجانبان على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط البلدين على مختلف المستويات، وتم التوافق على وجود العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لدفع العلاقات السياسية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، تم تناول التعاون في ملفات استرداد الآثار المصرية، والهجرة، وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

كما تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والمالي بما في ذلك العمل على تعزيز الصادرات المصرية إلى سويسرا، وتشجيع الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها في مصر، فضلاً عن إمكانيات الاستفادة من الخبرة السويسرية في مجالات التدريب المهني والتعليم الفني

وقد أعقب المشاورات عقد لقاء مع السفيرة livia leu، وزيرة الدولة للشئون الخارجية السويسرية، حيث تم تناول أبرز المستجدات ذات الصلة بعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المتبادل على المستوى متعدد الأطراف

كما ألتقى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بوزيرة الدولة للشئون الاقتصادية marie-gabrielle ineichen-fleisch، حيث تم استعراض أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والإنجازات التي تم تحقيقها من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين المناخ الاستثماري، والنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري. كما تم الإشادة بإطلاق برنامج التعاون الجديد بين البلدين للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٤. هذا إلى جانب تناول فرص تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمنة وإعادة التدوير وإدارة الموارد المائية ونظم الري الحديثة والأمن السيبراني وتصنيع اللقاحات، فضلاً عن آفاق تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في قطاعات البنية التحتية المختلفة كالسكك الحديدية والطاقة المتجددة والنظيفة ودعم انخراطها في المشروعات القومية الضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء المدن الذكية الجديدة.