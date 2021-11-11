«زي النهارده».. وفاة الكاتب سعد الدين وهبة 11 نوفمبر 1997

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يعد سعدالدين وهبةواحدا من رموزالمرحلة الذهبية في المسرح المصرى في الستينيات،ولا ينسى له جمهور المسرح مسرحيات مهمة كتبها، ومنها «المحروسة والسبنسة وكوبرى الناموس وسكة السلامة وكفر البطيخ»ولم يقتصر عطاء وهبة على المسرح وإنماامتد للسينما،وهناك عدد من الأفلام المهمة التي كتب لها الحوار أو السيناريوأو الاثنين معا،ومن هذه الأفلام«زقاق المدق وأدهم الشرقاوى والحرام ومراتى مدير عام وأرض النفاق والزوجة الثانية وأريد حلا»كما تتجدد سيرته كلما حان مهرجان القاهرة السينمائى الدولى،حيث ترأسه لفترة طويلة وحال دون عرض عدد من الأفلام التي حملت شبهة تطبيع مع إسرائيل،وتقول سيرة سعد الدين وهبة إنه ولد في قرية دميرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية في فبراير ١٩٢٥، وتخرج في كلية الشرطة في ١٩٤٩، وعمل ضابطاً بالشرطة، ثم درس في كلية الآداب جامعة الإسكندرية وتخرج في قسم الفلسفة في ١٩٥٦ثم عمل بالصحافة من ١٩٥٤حتى ١٩٦٤وشغل منصب مدير تحرير جريدة الجمهورية من ١٩٥٨ حتى ١٩٦٤، ثم عمل كاتباً غير متفرغ بالأهرام منذ ١٩٩٢، كما عمل أيضا في وزارة الثقافة منذ ١٩٦٤ حتى ١٩٨٠، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنتاج السينمائى، ورئيس مجلس إدارة دار الكتب، ورئيس مجلس إدارة هيئة الفنون،ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الخارجية، ووكيل أول وزارة الثقافة من ١٩٧٥ وحتى ١٩٨٠، وانتخب نقيباً للسينمائيين في ١٩٧٩، ثم رئيساً لاتحاد النقابات الفنية، ثم رئيساً لاتحاد كتاب مصر في ١٩٩٧، وأُختير رئيساً لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى في ١٩٨٥ ورئيساً للاتحاد العام للفنانين العرب، إلى أن توفى «زى النهارده» في ١١ نوفمبر 1997.