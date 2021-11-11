تحذيرات من سقوط أمطار جنوب البحر الأحمر

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حذرت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر مسؤولي مدن الجنوب من توقعات بهطول أمطار ما بين خفيفة وقد تصل إلى متوسطة الشدة على مدن جنوب المحافظة.

كما أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أنه بداية من يوم الجمعة المقبل متوقع سقوط أمطار على جنوب مدينة مرسي علم ومدينتي حلايب وشلاتين.

وأصدر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى مجالس مدن المحافظة وكافة الجهات المعنية باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوخى الحذر واتخاذ الاجراءات والاستعداد والالتزام بالتعليمات المستديمة في هذا الشأن لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار.