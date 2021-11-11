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«زي النهارده».. وفاة المناضلة والكاتبة صفاء زيتون 11 نوفمبر 1985

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«زي النهارده».. وفاة المناضلة والكاتبة صفاء زيتون 11 نوفمبر 1985 «زي النهارده».. وفاة المناضلة والكاتبة صفاء زيتون 11 نوفمبر 1985

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نجحت صفاء زيتون في أن تصبح نموذجاً إيجابياً ومشرفاً للمرأة العربية الطموحة والمتحدية التي اجتازت العقبات في ظروف بالغـة الصعوبة لخدمة القضية العربية والمرأة العربية ورعاية الطفولة والثقافة، فضلاً عن نشاطها في مجال النشـاط الاجتمـاعى من خـلال التجـمعات النسـائية والجـمعيات الخيرية. صفاء زيتون مولودة في الإسكندرية ووالدها هو حسين زيتون من أبناء مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وتخرجت في كلية التجارة عام 1961 وتزوجت القيادى الفلسطينى الدكتور نبيل شعث،وتم تكليفهما بمهمة دبلوماسية في الأمم المتحدة سنة 1974، ونجحا في إقناع المنظمة الدولية بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى، كما اختـارها الرئيـس عرفـات للعمل في مركز الدراسات الوطـنية للرد عـلى الرسـائل الإعـلامية وإعـداد الدراسات السياسية للمواقف العربية والدولية وتنظيم المؤتمرات وإصـدار البيـانات التي توضح الوجهة الرسمية للقيادة الفلسطينية،وفى 1982 أصدرت أول كتاب عربى للعالم يفضـح جـرائم إسـرائيل،ولـ«صفاء»عدة مؤلفات في الإدارة والسياسة والأدب،و«زي النهارده»فى11 نوفمبر 1985 وعلى إثر حادث أليم في طريق القاهرة الإسكندرية رحلت «صفاء»عن عالمنا ونعاها ياسر عرفات في بيان رسمى.

المصرى اليوم

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