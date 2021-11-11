«زي النهاردة».. وفاة ياسر عرفات 11 نوفمبر 2004

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ياسرعرفات هو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من 5 يوليو 1994 حتى وفاته واسمه كاملا محمد عبدالرحمن عبدالرؤوف عرفات القدوة الحسينى واسمه الحركى (أبوعمار) وكان أبوه من غزة ويعمل بتجارة الأقمشة بالسكاكينى بمصر، وفى القاهرة تخرج عرفات في كلية الهندسة جامعة الملك فؤاد (جامعة القاهرة) وبعد تخرجه سافر للكويت وعمل مهندسا وهناك ولدت حركة فتح، وفى قمة القاهرة في 1964 تأسست منظمة التحريرالفلسطينية برئاسة أحمد الشقيرى وفى 3 فبراير 1969، تولى عرفات رئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة التحرير الفلسطينية فأرسى سياسة المقاومة المسلحة وفى 1974 ألقى عرفات خطبة في الأمم المتحدة وكان بعد الخروج من لبنان ركز جهوده على العمل السياسى ثم تم إعلان الاستقلال الفلسطينى في 1988. وألقى خطابا في 13 ديسمبر أمام الجمعية العامة بجنيف ثم أطلق مبادرته للسلام بإقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وبرعاية أمريكية بدأت مفاوضات سرية بين إسرائيل والمنظمة، أسفرت في 1993 عن الإعلان عن اتفاقيات أوسلو، حيث اعترف عرفات رسميا بإسرائيل والتى اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية وفى 1 يوليو 1994 عاد عرفات للأراضى التي أعلنت عليها السلطة وهى (أجزاء من الضفة وقطاع غزة) وتوقفت الأعمال المسلحة وفاز عرفات وإسحق رابين وشمعون بيريز بنوبل للسلام ثم انتخب رسميا كرئيس للسلطة الفلسطينية، وفى يوليو 2000 التقى رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود باراك في كامب ديفد لتوقيع اتفاقية حل نهائى، لكن عرفات اعتبر الحل المطروح منقوصا وألقت إسرائيل باللائمة عليه وبدأ الشد والجذب بين الطرفين ومنعته إسرائيل من مغادرة رام وحاصرته داخل مقره وفى أكتوبر2004 تدهورت صحته وأودع مستشفى بيرسى بفرنسا فى29أكتوبر 2004 وفيها توفى «زى النهاردة» في 11 نوفمبر 2004.