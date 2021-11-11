معروف يوسف يكشف طموحاته مع البنك الأهلي

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أكد معروف يوسف، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أنهم يسعون هذا الموسم لتحقيق نتائج جيدة مع الفريق، مشيرا إلى أن البداية مميزة بتحقيق 6 نقاط من ثلاث مباريات.

وقال معروف يوسف في تصريحات تليفزيونية: «هدفنا هذا الموسم التواجد ضمن المراكز المتقدمة، وتحقيق أحد مراكز المربع الذهبي«.

وعن مثله الأعلى عالميًا قال: «الارجنتيني ليونيل ميسي، هو اللاعب المفضل بالنسبة لي»، مشيرًا :«أتابع محمد صلاح، فهو لاعب أكثر من رائع ويقدم أداءً مميزًا مع ليفربول».

وأشار: «برشلونة هو فريقي المفضل عالميًا، واتوقع ان يحقق الفريق نتائج جيدة تحت قيادة تشافي».